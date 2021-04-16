金門縣防疫所提供農民防疫資材使用，包括布放捕蠅板、捕蚊燈在內，牧場整體防疫狀況良好之一。（李金生攝）

金門縣防疫所提供農民防疫資材使用，包括布放捕蠅板、捕蚊燈在內，牧場整體防疫狀況良好之二。（李金生攝）

牛結節疹疫情在金門獲得良好控制，迄未再出現新增病例。（金門縣防疫所提供）

金門養牛場定期消毒和訪視，目前整體防疫良好。（金門縣防疫所提供）

金門養牛場定期消毒和訪視，目前整體防疫良好。（金門縣防疫所提供）

目前金門縣牛結節疹疫苗已進入第2次全面免疫進程，牛隻免疫力良好。（金門縣防疫所提供）

台灣本島也遭牛結節疹侵襲攻陷，去年7月首當其衝出現個案的金門外島，在同年8月4日完成牛隻第1劑疫苗全面注射後，迄今無任何新增病例。目前第2劑疫苗注射也已完成60％，監控情況良好。

台灣林口1座養牛場昨確診8頭牛結節疹疫牛 ，均已撲殺焚燒掩埋，這也是台灣本島繼金門外島在去年7月發現這種牛隻傳染病之後首爆病例，引起農委會和學者專家的高度關切，憂心若疫情失控，將嚴重衝擊相關產業。

金門縣防疫所長林政道指出，縣畜試所在去年7月8日爆發疫情後，7月10日農委會公告金門生鮮牛肉禁止銷台，並由該所協同各鄉鎮清潔隊、國軍化學兵、環保局進行畜牧場周邊及碼頭消毒，全島陸續執行預防性撲殺疑畜牛計269頭。

去年7月22日台灣支援牛結節疹疫苗注射人力、裝備整備和歐盟捐贈10000劑LSD疫苗專機運抵金門，次日即進行全面性注射，迄8月4日完成第1劑疫苗全面注射，今年1月起第2劑LSD疫苗開始注射，目前已完成60％，至今未再發現任何新增病例。

由於台灣首爆的林口養牛場距離台北港非常近，且牛結節疹主要是透過蚊蠅、壁蝨等傳染，農委會主委陳吉仲研判很可能是透過船舶或航空器輸入。

林政道所長也說明，從金門輸入的可能性極低，因為金門冬季至初春氣候寒冷、東北季風強勁，不適合蚊蠅生長，目前並非病媒好發時期，今年3月配合學者專家對金門病媒蚊蠅進行採集調查，也尚未發現有大量族群出現。

林政道強調，目前金門縣牛結節疹疫苗已進入第2次全面免疫進程，牛隻免疫力良好，該所配合政府防疫政策，提供農民防疫資材使用，包括布放捕蠅板、捕蚊燈在內，牧場整體防疫狀況良好。

(中時 )