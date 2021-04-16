AZ疫苗3月22日開打，本周亦擴大公費對象至第3類高接觸風險工作者。中央流行疫情指揮中心統計，昨日國內有1542人接種AZ疫苗，累計接種數達3萬39人，另也新增12例非嚴重不良事件。

下周一開始開放民眾自費施打AZ疫苗，但至今都未看到合作醫院開放民眾進行預約，中央流行疫情指揮中心今天表示，今天會請三十一家合作的旅遊門診於本周日下午於官網上公告，下周一上午十點後民眾就能預約接種，每劑價格最高不會超過六百元。

指揮中心發言人莊人祥表示，四月二十一日開放AZ疫苗讓民眾自費接種，目前全國共有三十一家旅遊門診可供民眾預約，本周日旅遊門診就會陸續上網公告預約方式、門診時間，周一上午十點後，民眾就可預約登記，由醫院安排接種。

至於自費民眾接種的方式，莊人祥說，由於國內AZ疫苗為10人份的多劑型，開瓶後只能保存六小時，會由醫院統整每一批的接種名單，這部份是由各醫院自行安排，因此自費與公費民眾共用一瓶基本上沒有太大問題。

(中時 )