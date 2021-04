高盛報告指出,在全球減碳以及再生能源取代石油的趨勢影響下,銅所扮演的角色格外吃重,加上市場面臨供應吃緊,因此預料銅價未來4年將大漲逾60%。

由Jeff Currie帶領的分析師團隊發布名為「銅是新石油」(Copper is the new oil)的報告,內容提到銅是打造潔淨能源設備的主要金屬原料,「關於石油需求已達高峰的討論,人們卻忽略一個事實,就是若沒有大量採用銅等關鍵金屬,再生能源取代石油的願景就難以實現」。

高盛認為,需求增長以及供應可能走低,是支撐銅價的主因,預期將由目前的每噸9,000美元持續上揚,2025年上看每噸1.5萬美元,比目前高出66%。

(工商 )