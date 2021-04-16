【旅遊經 洪書瑱報導】

日本近年的赤身肉熱潮，不再以油花為訴求，反倒是甘甜鮮美、清爽口感的紅肉更加受到青睞。而台灣燒肉文化不斷演進，身為全台知名燒肉品牌的「胡同燒肉」，除積極拓展餐飲版圖，不只跟著星宇航空飛上青天，這次回到地面與引領汽車安全最高標領導品牌國際富豪汽車跨界合作，將於全台展間推出期間限定、限量供應「胡同特製和牛丼」，而胡同燒肉精選首次於台灣餐飲業亮相，即是日本譽有最健康牛隻稱號的「宮崎香草牛」。將為車主帶來味蕾上的質感享受，除此之外，即日起胡同燒肉全台店鋪同步限量推出「宮崎香草牛 燒肉饗宴」，讓台灣燒肉控不用飛到日本，也能大啖健康意識的美味燒肉。

胡同燒肉繼與星宇航空合作，此次再度跨界知名汽車品牌Volvo ，於Volvo全台展間內供應車主品嚐限量「胡同特製和牛丼」，Volvo為了延續來自北歐優雅態度，特別將北歐的健康飲食概念結合日本當今燒肉潮流「赤身文化」，帶來健康意識滿滿的美味「胡同特製和牛丼」，除展現Volvo對於車主服務不斷提升的心意。

「胡同特製和牛丼」精選來自陽光充沛的日本宮崎縣，並譽有最健康牛隻稱號的「宮崎香草牛」為主要食材。香草牛為日本黑毛和牛與霍爾斯坦牛的混血和牛，結合了日本和牛油花分佈均勻與霍爾斯坦牛的豐富鮮甜紅肉兩大特色，以宮崎縣指定牧場，餵食配有天然香草成分的奧樂岡、肉桂、生薑、大蒜為飼料，透過含有相較一般日本和牛高約5倍的豐富維生素E、高抗氧化活性與低脂肪熔點的特色，別於其他牛肉更為健康，牛肉獨特香氣濃郁，是追求健康食肉者的新寵兒。

此次胡同燒肉選以肩肉部位最頂級的肩小排、肉味濃郁的牛腹脅、口感高雅的腹心肉三大部位供應，「肩小排（三角バラ）／720元」；「扇子肉（フランク）／720元」；具有貝殼肉稱號的「腹心肉（かいのみ）／720元」，但提醒民眾，胡同餐點僅限預約回廠客11:00-13:00午間限定，可透過前一日服務廠主動撥打的預約回廠提醒電話做餐點預約。胡同燒肉暨橘焱國際餐飲集團董事長吳念忠表示，胡同將持續與不同產業跨界合作，如：推出「點心麵」與「 和牛油乾拌麵」等，全面走進消費者生活與家庭之中，讓民眾更輕易能接觸胡同的「多變」美味！

若您不是Volvo車主，胡同同樣提供香草牛燒肉服務，也同步在店中推出「宮崎香草牛 燒肉饗宴」，台灣燒肉控不用飛到日本，也能大啖健康意識的美味燒肉。燒肉同樣可點選「肩小排」、肉味濃郁的「牛腹脅」、口感高雅的「腹心肉」等三大部位。有機會的民眾可以品嚐燒肉與丼飯所呈現不一樣的美食滿足。

(中時新聞網)