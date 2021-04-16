新北市立林口高中創下大學繁星錄取人數全國最高紀錄後，新北市立林口高中再傳捷報，與華梵大學共同推動科普教育、強化中小學科普深度學習並實施數月的努力下，林口高中本月參加第十六屆林口區中小學科學展覽競賽，五件參賽作品囊括二項特優、三項甲等佳績，創歷年來高中組團隊最優紀錄。

華梵大學智慧生活科技學院嚴建和院長與林口高中校長高栢鈴共同攜手，帶領教學團隊參加新北市教育局加速器計畫，執行「STEAM及仿生科普教育方案」，由華梵大學選派教師到林口高中共同推廣仿生及大數據分析的科學教育傳播與科普活動，針對108新課綱彈性課程、素養導向的課程設計，協助學生發現自己未來的努力方向，完成自我實現。

高栢鈴開心表示，在華梵教師團隊的專業支持下，本年度林口高中師生參與地區性中小學科學展覽活動的能量大爆發，不僅是創校20年來參賽件數最多的一年，獲獎件數更創下新高紀錄，除了感謝指導老師胡裕仁、潘尚怡、張鑫、王明旭等人的付出，華梵大學嚴建和院長帶領的專業團隊更是功不可沒。

華梵大學校長李天任也強調，華梵大學除了重視大學的專業教育，更強調大學社會責任的實踐，林口高中在教師專業及學生表現都有具體進步，就是最好的明證，日後兩校將更緊密合作，發展更多探究式學生學習活動來嘉惠學子，讓高中與大學課程能優質銜接。

「第十六屆林口區中小學科學展覽」林口高中師生獲獎名單如下：

生活與應用科學科（環保與民生）特優：三年級黃慈雲、黃曉芸；指導老師：潘尚怡、胡裕仁。數學科特優：三年級黃子恩；指導老師：潘尚怡、胡裕仁。生活與應用科學科（機電與資訊）甲等：一年級林竑瑋、林暐芯、陳俞辰；指導老師：胡裕仁、張鑫。生活與應用科學科（環保與民生）甲等：一年級林昀甄；指導老師：胡裕仁。化學科甲等：一年級林沂澄；指導老師：胡裕仁。

(中時 )