下周國際新聞事件
04/19 周一 日本二月工業生產
04/20 周二 英國二月失業率
業績報告：網飛、嬌生
04/21 周三 API原油庫存
英國三月通膨
美國MBA抵押貸款申請
加拿大三月通膨
加拿大央行利率決議
EIA原油/庫欣原油/加熱油/餾分油庫存報告
業績報告：艾司摩爾、愛立信
04/22 周四 歐洲央行利率決議
芝加哥Fed國家活動指數(三月)
美國失業請領救濟人數
美國三月成屋銷售
堪薩斯Fed製造業指數(四月)
業績報告：瑞士信貸、英特爾、思愛普、Snap、樂金化學
04/23 周五 澳洲四月Markit製造業PMI
日本三月通膨
日本Jibun銀行四月製造/服務/綜合PMI
新加坡三月通膨
歐元區四月Markit製造業PMI
美國四月Markit製造業/服務業/綜合PMI
美國三月新屋銷售
業績報告：戴姆勒
(時報資訊)
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