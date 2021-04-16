下周國際新聞事件

04/19　周一 日本二月工業生產

04/20　周二 英國二月失業率

業績報告：網飛、嬌生

04/21　周三 API原油庫存

英國三月通膨

美國MBA抵押貸款申請

加拿大三月通膨

加拿大央行利率決議

EIA原油/庫欣原油/加熱油/餾分油庫存報告

業績報告：艾司摩爾、愛立信

04/22　周四 歐洲央行利率決議

芝加哥Fed國家活動指數(三月)

美國失業請領救濟人數

美國三月成屋銷售

堪薩斯Fed製造業指數(四月)

業績報告：瑞士信貸、英特爾、思愛普、Snap、樂金化學

04/23　周五 澳洲四月Markit製造業PMI

日本三月通膨

日本Jibun銀行四月製造/服務/綜合PMI

新加坡三月通膨

歐元區四月Markit製造業PMI

美國四月Markit製造業/服務業/綜合PMI

美國三月新屋銷售

業績報告：戴姆勒

《其他電子》天正訂單看到H2 全年業績向上
中芯再遭大基金減持 共套現25.8億港元

(時報資訊)

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