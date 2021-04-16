88位資深書法家以接力揮毫方式書寫《蘭亭集序》。（華梵大學提供）

資深書法家接力完成作品。（華梵大學提供）

華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽教授（右一）與其他書法家共同揮。（華梵大學提供）

農曆3月初3日是蘭亭書法節，也是「天下第一行書」《蘭亭集序》誕生1668年的重要日子，華梵大學人文與藝術學院特別於當天攜手台灣文聯台灣書法家協會，共同舉辦「蘭亭雅集春季筆會」活動，88名資深書法名家與華梵大學師生在十餘米長的宣紙上接力揮毫，交流書藝，現場並有古琴演奏與蘭亭序吟唱，配合精緻茶席，文人雅士一起重溫千年蘭亭經典，為發揚「新六藝」文化下了最好註腳。

琴棋書畫是中華文化的藝術精粹，華梵大學將琴棋書畫加上花藝、茶道合稱「新六藝」，並分別開設通識課程，規定每名學生畢業前必須修讀其中二藝，成為全國大學中獨一無二的人文特色。配合《蘭亭集序》為東晉永和9年3月初3日，王羲之等42位名人雅士修褉蘭亭，吟詩揮毫，妙筆寫就而成，華梵大學人文與藝術學院特地選在3月初3日（國曆4月14日）午後邀請資深書法家上山，在雲霧繚繞、綿綿細雨的氛圍中接力合寫《蘭亭集序》，意義非凡。

華梵大學校長李天任於活動開幕致詞時表示，《蘭亭集序》於1668年前的此日誕生，又有88位名家來到華梵，一連串的吉祥數字象徵好兆頭，歡迎大家一起加入華梵新六藝的行列。華梵大學人文與藝術學院院長、書畫名家黃智陽教授也說，今日的文人筆會充分體現蘭亭序中「群賢畢至，少長咸集」的意境，也是紀念與傳承此一歷史盛會的最好方式，更讓華梵大學師生感受到書法藝術之美。

活動先由黃智陽院長在國際會議廳主持「蘭亭序賞析與創作」專題講座，隨後轉至美術與文創學系教室，展開陣勢龐大的接力揮毫活動，88位資深書法家，包括沈榮槐、陳嘉子、鄭錦章等人，與華梵師生分成三批，在長桌上以接力方式書寫蘭亭序，宣紙寫完一面再拉開繼續寫，共同完成324字的《蘭亭集序》，加上青年琴人蕭凱中悠揚的古琴樂音伴奏，與新北市灘音吟社的雋永吟唱，現場氣氛溫馨熱絡，充分展現集體創作的藝術正能量。

華梵大學表示，此次春季文人筆會的作品冊頁將妥善收存，為臺灣書法界重要的蘭亭雅集活動留下見證。

(中時 )