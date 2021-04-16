美國10年期公債殖利率於2月底急速飆升，為3月市場波動的主因之一，但觀察近期資金流、期貨淨部位等，可見買盤再度歸隊長天期公債，顯見投資價值浮現，建議投資人可分批承接。

中國信託美國政府20年期以上債券ETF(00795B)經理人張瓈尹表示，美國10年期公債期貨部位自從2月底震盪之後，淨空單部位一度來到去年5月以來最大空單量，但3月後空單陸續回補，目前部位已轉為淨多單約8.5萬口，為2月中以來最高水平，顯示10年期公債殖利率來到1.6～1.7％，再度吸引投資人分批進場。

張瓈尹強調，根據美銀美林報告，以今年經濟復甦狀況來看，預期美債殖利率持續溫和彈升至1.75～2％區間，短期的快速彈升，意味市場已提前反映經濟樂觀預期。3月以來資金已連續5周淨流入美國長天期公債，顯示資金正緩慢進場。且13日美國財政部拍賣240億美元的長天期公債，皆順利拍出，顯見市場需求仍在。

張瓈尹表示，近期無論亞洲、美國、歐洲疫情都有再度急速升溫跡象，疫苗接種雖可有效抑制病毒擴散，但部分政府對疫苗副作用仍有所警惕，加上變種病毒的加速傳染，全球經濟雖不至於再陷衰退，但部分地區的復甦節奏恐亂，建議投資人從風險控管的角度，不妨配置部分資金於長天期公債。

(工商 )