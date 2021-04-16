觀察今年來全球主要股市表現，其中台灣股市上漲15.91％，勇奪第一，其次為越南12.99％、法國12.3％、新加坡11.99％、道瓊指數11.21％。台股的好表現，連帶台股基金績效表現亮麗。

統計今年來各類型台股基金平均績效，都是雙位數報酬，各類型平均績效依序為，中概股型21.05％、中小型20.12％、科技類19.13％、一般股票型17.81％、上櫃股票型16.71％、價值型14.5％。

再以單檔基金來看，近一周、近一月、今年以來各期間均打敗大盤的有4檔，以近一月績效依序為群益長安17.46％、匯豐成功8.82％、日盛精選五虎8.69％、保德信新世紀8.52％。

群益投信表示，台灣加權指數在相對位置已高、市場利多逐漸鈍化，選股不選市還是台股投資策略，操作上仍建議採取拉回買進策略為佳，有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇。然而資金行情未退，台股後市仍可期，金融市場漲跌有時，台股基金定期定額長期投資，不但不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利契機，台股基金波動較個股低，台股現階段投資布局難度提高很多，強者恆強的基金在選股策略上更是優勢，建議在風險機會並存下，投資人以台股基金介入為宜。

群益長安基金經理人王耀龍指出，台灣3月進出口貿易數據表現佳。隨著全球COVID-19疫苗持續施打，帶動經濟復甦腳步加速，加上新興科技應用、宅經濟及遠距商機延續，以及原物料上漲之下，3月出口額創下歷史單月新高；進口方面受出口引申需求帶動，進口額首度突破300億美元，同樣創下歷史單月新高。

隨著全球COVID-19 疫苗覆蓋率持續上升，經濟復甦腳步將越趨越穩，全球經濟基本面保持復甦態勢不變，新興科技應用商機也有望延續下，預期第二季出口將持續保持強勢。

整體而言，雖台股的指數位階已高，外資持續賣超中，然短期並無轉空疑慮，惟須留意漲多族群高檔震盪以及獲利了結賣壓，資金可能流入低基期原物料以及景氣循環股，大型傳產及金融股可望隨總體經濟復甦而有所表現，台股指數仍有高點可期。目前看好原物料、航運、金融、營建、面板、記憶體等相關類股。

(工商 )