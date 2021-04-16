洗車是所有駕駛再平實不過的日常，但汽車美容界的翹楚翁俊生、陳俊霖，卻能拿下「國際汽車漆面美容大師賽」冠亞軍，擊退世界各國好手，享譽盛名。北市勞動局長陳信瑜表示，北市職能發展學院因應產業需求，培育專業技術人才，開設「專業汽車美容技師培訓班」，辦理汽車美容技師職業訓練課程，即日起至6月18日開放報名，目標培養下個台灣之光。

陳信瑜指出，在文憑不保證高就業機會的時代，要擁有專業的職能技術，才能夠提升職場競爭力，開創更寬廣的出路；有需求就有商機，現今社會各式車輛滿街跑，汽車美容市場商機龐大，從洗車工、擦車工、汽車清潔員、打蠟師到美容技師，市場逐漸走向精緻化，除人力需求增加外，相關技術也要求更加細緻。

陳信瑜說，但隨著技術精熟的從業人員尋找不易，人員流動也大，易造成施工車輛品質不穩定，而藉由專業職培育，訓練專業汽車美容技師，能夠提供汽車美容產業更多人材的選擇。

因此，北市職能發展學院委辦專業汽車美容技師培訓課程，目標是培養學員，能依照客戶需求提供對應服務項目，並利用相關工具、設備進行施作，完成客戶車輛車漆美容與車輛清潔，提供汽車美容的工作能力。

完訓後，學員將具有汽車美容半技的工作技能、客戶基本接待、基本開店的觀念。此課程自即日起報名至6月18日截止，陳信瑜歡迎，有興趣的民眾可上職院官網的「委外/補助招生訊息」了解詳情。

(工商 )