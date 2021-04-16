華航專業貨運服務廣獲各界信任與好評，本月首度承運「最迷你的嬌客」，載送活體蜜蜂由澳洲雪梨啟程，從南半球飛越至北半球，經桃園機場轉機後前往目的地溫哥華，幫助加拿大哥倫比亞省各處的果園授粉。

華航此次承接運送授粉蜜蜂的貨運任務，皆以 A350-900客機腹艙執行，第一批蜜蜂於雪梨時間4月7日啟程，由CI052航班自雪梨飛往台北（桃園），經過桃園機場轉機後，接續8日 CI032航班由台北（桃園）飛往目的地溫哥華。

第一批蜜峰送抵加拿大時備受關注，溫哥華國際機場以「Un-bee-lievable」在官方推特及Instagram發布貼文，分享難得的貨運景象。

華航對於精密儀器、活生動物、珍稀古物及大型機具等各類特殊貨物均有豐富運送經驗，此次載運活體蜜蜂，除費時協助申請動植物來台過境檢疫許可之外，溫控管理是這項載運任務的重要關鍵。

華航依貨主要求，維持蜜蜂在低溫且通風之運送環境，每批運送外箱皆以乾冰調節環境溫度在攝氏2到8度間，貨艙也由機長恆溫控制在攝氏2到8度間，降低蜜蜂在載運過程中的活動力，提高運送之穩定度。

抵台轉機時，蜜蜂貨盤優先進入倉儲溫控區完成過境程序，貨運人員並持續補充乾冰，同時掌握貨盤轉運時效，避免移轉過程受天候、濕度等影響，確保蜜蜂由秋天的南半球至春天的北半球一路旅途順暢。

配合華航營運班表規劃，第二批蜜蜂於台灣時間4月15日由CI056班機運抵台，銜接當日 CI032航班前往溫哥華；第三批蜜蜂預計下週安排載運。

華航客貨運航網遍及全球，飛航歐洲、北美、亞洲、紐澳等主要城市，全球相關場站員工及代理商都定期接受活生動物及溫控貨物操作等專業訓練，提供貨主安全、高穩定度及時效掌握的優質運送服務，運送品質備受肯定。

華航表示將持續秉持專業，充分發揮21架全貨機及62架客機效能，運用台灣位居亞太樞紐的地理優勢，運輸全球貨物，積極爭取更多空運商機。

(工商 )