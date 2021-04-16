台灣航業公司（2617）繼2021年2月後，16日於日本佐世保造船所舉行「臺友輪（M.V. “Tai Kinship”）命名交船典禮，此為台航公司委託日本株式會社名村造船所及佐世保重工業株式會社建造3艘8萬噸級散裝貨輪中之第二艘。新船已簽有三年長約，享有35％毛利率的穩定獲利。

台航公司表示，因持續受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，本次典禮仍採用視訊方式，於台北、東京及佐世保三地同時進行，特別邀請台航公司董事林玉琴擔任「臺友輪」的命名擲瓶人，賦予該輪新使命，協友暢行寰宇。

台航劉文慶董事長指出，近來散裝航運市場雖暫時回穩，相信在實質需求面的支撐下，未來市場仍是持續看好。本次交付之船舶具有吃水方面之優勢，適合裝載穀類等大宗物資，為目前市場接受度較大的船型之一。該輪已洽妥3年期之論時傭船合約，對於穩定該公司營收有一定程度之助益，更將進一步提升該公司整體營運績效。

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