1名網友在路邊洗車突然被2名員警荷槍實彈上前關切，他原以為犯了什麼錯、一陣緊張之下，員警才開口說「車要怎麼洗才會這麼亮？」瞬間鬆一口氣；不過他之後PO出當時照片後，網友更關切在員警身後、原PO的車輛，竟是BMW經典中古名車款「E30 M3」，吸引許多老車愛好者留言讚嘆。

1名網友在臉書「爆廢1公社」發文表示，他日前在路邊洗車到一半，突然有2名員警荷槍實彈上前，他原本相當緊張，沒想到警察開口就問「車要怎麼洗才會這麼亮？」讓他瞬間放下心中大石；許多網友也笑說「洗到被警察肯定了」、「別想太多了，他只是想看看有什麼可疑的地方隨便跟你聊天的而已」。

該網友PO出的照片中，只見一名員警的背影，而該員警面對的即是原PO的車輛，許多網友看到該車輛紛紛驚呼是BMW的「E30 M3」，該款E30 M3車款是經典款老車，其最著名特色就是鯊魚頭造型、硬派的車身線條和近乎純機械化的設計，前年台灣曾有1台里程超過15萬英里的E30 M3，拍賣出高達310萬元的高價。

該網友PO出的照片中，只見一名員警的背影，而該員警面對的即是原PO的車輛，許多網友看到該車輛紛紛驚呼是BMW的「E30 M3」。（圖／翻攝自臉書「爆廢1公社」）

許多老車愛好者看到照片後，紛紛留言說「那個後車廂…看來是E30 M3」、「他是來欣賞E30M3的吧」、「還不是可樂瓶M3太銷魂？」「美車 E30M3」、「被E30 M3吸引過來的」。

(中時新聞網)