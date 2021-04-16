日本政府日前宣布，福島核電廠污廢水將於兩年後排入海，引起周邊國家的抗議；東華大學教授施正鋒今表示，民進黨長期高舉「非核家園」的大旗，應該知道核廢水非同小可，不是東港溪水當飲用水源可比擬。可惜，國民黨續航力有未逮。

施正鋒今在臉書指出，所謂科學證據是概率，百姓的生命不能等出事再說；日本政府日前宣布，福島核電廠污廢水將於兩年後排入海，引起周邊國家的抗議；財務大臣麻生大放厥辭，「那些水喝了也沒什麼事」，聽起來怪罪他國大驚小怪。問題是，連日本自己的漁民都反對，擔心漁產受損。

她說，福島核電廠因311地震導致核燃料熔融，必須持續注水冷卻，迄今已經超過十年，即使不斷擴建儲水槽，明年即將達到極限，最後只好選擇排入海。只不過，日本事先並未先跟鄰國商議就片面宣布，人家當然會反彈，只有美國出面緩頰說，這是可以理解的。其他國家可就沒有這麼溫良恭儉讓，特別是韓國百姓要求政府全面禁止日本水產，大型超市也停售日產海鮮。

他說，然而，日本環保組織指出，核廢水大規模排至海洋是前所未有，除非徹底無害化處理，短期內絕對會污染海洋生物，福島附近首當其衝，而且很快就會隨著洋流擴散太平洋，難道是危言聳聽？

他表示，在國內，外交部的反應是會持續關切，原能會表示遺憾，而農委會也說打算加強漁產檢測、若有損失將向日求償，基本態度是比較緩和，先看看再說。

他認為，人民福祉至上，所謂的科學證據都是概率的，不能坐等出事再來亡羊補牢。即使台灣寄望美日安保「周邊有事」的保障，親兄弟明算帳，也不能拿國民的生命賭注。川普總統四年任內頤指氣使，日本首相安倍忍氣吞聲、終究稱病去職，接任的菅義偉長期擔任內閣官房長官，也就是行政院秘書長，人稱「歐吉桑」（大叔），竟然吃起好膽藥，是認定剛上台的拜登需要日本的贊聲。

他表示，是否支持核電、重啟核四，除了攸關能源與環保的競合，更涉及國家安全的大戰略，也就是對小國而言，核武能力是唯一能嚇阻強權的保證。中國近年機艦不斷圍繞台灣演習，國際上評估雙方的國防能力，除了兵力、及長程飛彈，最大的差別在於核武的有無，而核能就有很大的想像空間。

他認為，至若拿反核廢水來打支持核電，有點像是以反鎘米來否定吃飯，那是因噎廢食。

(中時 )