聽到湖人總教練佛格賽後的講法，只能說馬克蓋索真的是一名硬漢！湖人16日以113比121不敵塞爾提克，佛格談到蓋索在比賽時左手手指脫臼情況，「他們就是直接把蓋索的手指掰回去了，這有點嚇人，但他馬上接著打，真的是個硬漢。」

只是馬克蓋索的受傷情況，似乎比他自己與佛格認知更加嚴重，因為根據湖人官方賽後公布，經過X光檢查之後，蓋索的左手小指確定骨裂，接下來18日主場迎戰爵士的比賽恐怕沒法上場，甚至有可能缺席更長時間，但他根本不在乎。

「我傷到的是左手，我不經常使用那隻手，」馬克蓋索表示，「所以我們等著瞧吧，希望周日的比賽我可以上場。」也難怪他必須如此拚命，畢竟湖人找來德拉蒙加盟之後，蓋索在湖人的角色已經逐漸邊緣化，當然要趁著有機會打就多打。

可是湖人目前傷兵情況已經相當嚴重，除了詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星都因腳傷缺席，德拉蒙、馬基夫莫里斯也都受傷沒法上場，甚至今天有打的主控薛洛德，也是帶著腳傷硬上，隨著季後賽腳步越來越近，湖人必須趕緊解決這波傷兵潮。

(中時 )