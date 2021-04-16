日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，引發藍營不滿，預告將在立院提案要求政府硬起來反對；新北市長侯友宜16日受訪時表示，他不但反對，也對新北核廢水全面了解，台灣身為鄰近國家，更該反對福島核廢水排入海中。

立院國民黨團總召費鴻泰認為，日本將排放福島核廢水，周邊國家都用「抗議」，只有台灣用「遺憾」，認為蔡政府逢日必軟。

侯友宜說，核廢水排到公海一定難免造成整個環境汙染，破壞環境生態以及魚類。

中央不做地方來！太魯閣號49死 侯友宜不忍了開第一槍 議員喊話蘇揆「回頭是岸」

(中時 )