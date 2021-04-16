日本排放核廢水 侯友宜：台灣身為鄰國更該反對 14:402021/04/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本排放核廢水 侯友宜：台灣身為鄰國更該反對。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，引發藍營不滿，預告將在立院提案要求政府硬起來反對；新北市長侯友宜16日受訪時表示，他不但反對，也對新北核廢水全面了解，台灣身為鄰近國家，更該反對福島核廢水排入海中。 立院國民黨團總召費鴻泰認為，日本將排放福島核廢水，周邊國家都用「抗議」，只有台灣用「遺憾」，認為蔡政府逢日必軟。 侯友宜說，核廢水排到公海一定難免造成整個環境汙染，破壞環境生態以及魚類。 中央不做地方來！太魯閣號49死 侯友宜不忍了開第一槍 議員喊話蘇揆「回頭是岸」 訂閱影音： 中時新聞網 「兩謝」回應日排放核廢水 黃光芹：民進黨失分 網傳偽造總統府公文圖 民進黨：總統府已報警 (中時 ) #反對 #核廢水 #侯友宜 #福島核廢水 #立院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日核廢水將排入海 謝長廷卻在忙這事 網友看了超傻眼 08:142021/04/16 政治 綠為日核水嗆藍人格分裂 網怒轟民進黨：就是不敢跟日本大聲 11:402021/04/16 政治 若排核廢水的是大陸 藍議員諷蘇貞昌：一定早就出來罵「以鄰為壑」 08:072021/04/16 政治 民進黨批國民黨挺核四卻反核廢水 趙少康一句話嗆爆 08:342021/04/16 政治 不甩侯友宜說：行政院長應負責 蘇貞昌聯訪避談：下一題 14:182021/04/16 政治 名嘴指八仙善款慰問金僅百萬 侯友宜：資料看清楚以免引誤會 14:542021/04/16 政治 聯合公祭 龍沒理蘇 只接小英 04:102021/04/16 政治要聞 陶德訪問團未談萊豬 蔣萬安：民進黨應主動問美方換到什麼 11:352021/04/16 政治 聽到「台灣核電廠也排廢水」 藥師以為謝長廷是日本籍 15:202021/04/16 政治 日本將排放核廢水入海 沈富雄脫口一句旁人笑翻 18:252021/04/15 政治 台鐵太魯閣事故 楊小妹將長眠大海 14:092021/04/16 社會 政治熱門新聞 蔡政府回應日排核水後 最新民調結果太驚人 - 政治 日本將排核廢水 謝長廷扯台灣核電廠 最新民調太驚人 - 政治 台灣又要反核又要空氣好？環境工程教授一聽怒回3字 - 政治 陳時中若太魯閣號善款沒處理好 沈富雄4字爆結局 - 政治 日本將排放核廢水入海 沈富雄脫口一句旁人笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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