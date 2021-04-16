中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥16日表示，國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓（案1070）及克羅埃西亞（案1071）入境。全台累計1,070例確診。

指揮中心表示，案1070為本國籍30多歲男性，2020年1月至菲律賓工作，因過敏體質平時會流鼻水，2021年3月10日出現嗅味覺喪失，症狀持續5至6天後改善，期間僅自行服藥未在菲律賓當地就醫。個案4月13日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報流鼻水及曾有嗅味覺喪失情形，在機場進行採檢，於今日確診（Ct值32，住院後再採Ct值35，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共3人，列居家隔離對象。

指揮中心指出，案1071為克羅埃西亞籍30多歲男性，去年12月10日在克羅埃西亞曾出現發燒及嗅味覺異常症狀，分別於今年1月14日、1月20日及1月27日採檢COVID-19陽性，後續於2月1日及2月3日兩次採檢陰性。個案2月4日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後進行居家檢疫至2月18日，2月20日在臺採檢取得檢驗陰性報告後，接續完成自主健康管理。

指揮中心進一步表示，案1071於3月7日登船出海工作，期間並無症狀，4月13日返回我國港口，因出境需要，4月14日與其他15名預計離臺之同船人員進行自費採檢，其中個案檢出陽性於今日確診（Ct值32，住院後再採Ct值34，血清抗體IgM陰性、IgG陽性），15名同事檢驗陰性。已掌握同船人員共56人，由於船上皆為一人一室且有獨立衛浴，故暫不匡列為密切接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計198,162例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含196,507例排除），其中1,070例確診，分別為954例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中11人死亡、1,032人解除隔離、27人住院隔離中。

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