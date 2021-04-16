「南華早報」報導，受到美國壓力與中國報復制裁的衝擊，歐盟準備針對香港選舉改革對中國採取新的懲罰措施，其中包括可能暫停成員國與中國的引渡協議。

根據4名消息人士，其中措施包括可能暫停歐盟成員國與中國的引渡協議，不過尚未定案。歐盟官員正為19日舉行的歐盟27成員國外長會議奠定基礎。

每月召開會議的歐盟外交事務委員會（Foreign Affairs Council）將宣布一系列已達成共識的溫和措施，例如增加與香港公民社會的往來，其中包括「當情況允許時」高層官員訪問香港，與「關鍵的利害關係者交流」。

但在是否暫停與中國的引渡協議方面，基於擔心北京報復，歐盟內部仍在討論。同時討論中的提案還包括「歡迎可能受到壓迫的香港公民」，這將包括「支持高素質勞工、學生和年輕人」進入歐盟。

消息人士透露，這些措施將需要匈牙利的支持。但由於匈牙利堅定的親中立場，通常是對中國行動的癥結所在。

如果歐盟預計在19日的視訊會議中宣布這些措施，將需要27個成員國在明天以前定案。

外交官員表示，有關引渡協議等棘手的措施，有「相當大的機會」可能被淡化處理，或是被「較模糊」或「對抗性較小」的內容所取代。

一名西方資深外交官說，目前歐盟成員國僅剩捷克和葡萄牙與香港維持引渡協議，倘若歐盟國家還與中國維持引渡協議的話，「非常荒謬」。

報導指，目前歐盟有10個成員國與中國簽訂引渡協議，分別是比利時、保加利亞、賽普勒斯、法國、希臘、義大利、立陶宛、葡萄牙、羅馬尼亞與西班牙。

(中央社)