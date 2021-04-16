台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，交通部長林佳龍第一時間提出口頭請辭，行政院長蘇貞昌卻10日無公開行程，對此，蘇貞昌被新北市議員葉元之嘲諷，蘇沒事就做做梗圖宣傳自己，有事就躲起來不出面；蘇貞昌16日視察牛結節疹防疫應變措施回應，他這10天開了幾十次的會議，一天也沒有神隱。

台鐵太魯閣號發生重大工安事故，造成49死悲劇，事故發生以來，行政院長蘇貞昌除了在5日現身受訪後，尚未接受媒體採訪；新北市議員葉元之持續關注蘇貞昌到哪去了？葉元之表示，蘇持續神隱進入第10天，面對國人疑問時一律派出發言人羅秉成說明，痛批蘇是「沒事做梗圖，有事不出面，有史以來最輕鬆的行政院長」。

蘇貞昌說，如果他潛在水裡、躲在洞裡才叫做神隱，他服務全台2300萬人，為台灣盡心盡力、行程滿檔。近日，老天不下雨、海上漂來一頭死豬又來了牛結節疹疫情，這段時間，他都持續裁示各方面的應變作法並給予支持。

蘇貞昌說，這10天，他幾乎開了幾十次的會議，假日都是滿滿的會議，一天也沒有辦法神隱，批評若正確，他會謙卑傾聽、接受指教，並以火場犯難救火為例表示，救火的人「出來的時候都累得躺在地上，一句話都沒有說，令人敬佩」，但指揮水要噴哪的人，讓他覺得，沒有真正進入火場冒險患難的打火弟兄辛苦跟正確。

(中時 )