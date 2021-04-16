議長張清照服務處配合防疫提供精美口罩，上面有Q版媽祖圖案，可愛又實用。（議長張清照服務處提供）

「大甲媽轉來囉！」大甲媽祖9天8夜遶境進香，沿著海線返回大甲。台中市議會議長張清照服務處除備妥最搶手壓轎金4萬份外，今年配合防疫還提供精美的口罩，上面有Q版媽祖圖案可愛又實用；17日當天在服務處送給來打卡按讚的民眾，鼓勵大家記得戴口罩，現場還提供免費豐盛的小吃美食，歡迎大家來作客。

議長張清照服務處指出，大家在疫情期間迎媽祖，務必戴上口罩，服務處今年特別推出精美的口罩，4月17日當天在服務處發送；紅色的口罩上印有Q版媽祖圖案，可愛又喜氣，送給到服務處打卡按讚的民眾，另外也會不定時發送給信眾。

大甲媽祖遶境活動當中，許多信眾、住戶或商家甚至是個人沿著大甲媽的行腳，在路邊設攤或在自家門口前，免費提供食物、飲水給跟隨媽祖的信眾及一般民眾，沿路解渴、止飢，發心布施飲食以感謝大甲媽的加持，並與大眾結緣。

張清照服務處表示，這是迎接大甲媽的一項特殊傳統，令人感動！服務處已請廠商搭好棚架和帆布。17日當天設小吃美食攤，提供豐盛的小吃和飲料供信眾和鄉親免費取用；包括米苔目、肉粽、甜粽、關東煮和烤肉攤、飲料、茶、水等。

清水福宴海鮮樓還特贊助設點心攤，當天下午3點開始免費供應，歡迎大家來服務處作客，吃美食、靜待大甲媽神轎回鑾；開心鑽轎腳、拿壓轎金，祈求一整年的平安順利。媽祖保佑大家身體健康、家庭幸福美滿。

(中時 )