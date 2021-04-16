《全明星運動會》紅隊成員何孟遠被爆劈腿女友閨蜜采子，兩人分別為此事公開道歉，事後采子更在IG上傳影片，哭著宣布退出《全明星》，謝和弦老婆莉婭在此時伸出援手，隔空喊話：「永遠歡迎妳」，卻被網友狂酸兩人可以組「小三團」，對此，她反嗆：「我可以更正式提告妨害名譽了喔」。

采子宣布退出《全明星》之後，被所屬公司原音兄弟以違反「身為公眾人物需維護良好形象」，決定終止合約，停止所有工作規劃，形象及演藝事業跌落谷底，此時莉婭伸出援手卻被酸「專收小三」，讓她向酸民喊話：「我現在可以更正式提告妨害名譽了喔」，希望所有人能注意用字遣詞，對於網友質疑「藝人私事跟演藝事業不能相提並論」，她強調：「私事根本輪不到外人討論，大家都吃定只要夠灑狗血，用道德至高點讓觀眾買單，不得不說很聰明」。

剛剛第一時間跟老公商量了一下 馬槽音樂永遠歡迎妳🙌🏻 不要因為感情忽略了自己的才華 更不要傻到公私不分犧牲掉自己的工作 采子 Cai Zi 加油‼️ 由莉婭Liya 發佈於 2021年4月15日 星期四

對於網友嗆明她是「小三界鍾馗專收小三」，莉婭反擊：「男未婚女未嫁，這樣大肆炒作也太誇張」，對此網友重提她介入謝和弦婚姻一事，莉婭重申：「認識才開始聊工作的時候⋯從來就沒有把對方當作交往人選⋯到底為什麼要知道對方是不是已婚？？？我還真的沒想過⋯但現在這些都已經是過去的事了⋯一路走來患難見真情⋯我們已於昨日完成結婚登記手續」，懶會再回應過去的是是非非。

對於被嗆三觀有問題，莉婭認為「不愛了裝沒事，耽誤彼此才有問題」，強調當初謝和弦完全沒有拖泥帶水，做好選擇跟她在一起，並且願意負起所有責任，完全是對方不肯放手，導致謝和弦近乎崩潰，至於每個人都有選擇讓自己幸福的權利，疑似將整起事件的罪魁禍首指向Keanna。

(中時新聞網)