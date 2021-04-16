14日上午1名婦人到郵局提領新台幣70餘萬元現金，行員擔心婦人安全，因此主動通報警方。員警獲報到場關懷後，決定駕車將婦人載送返家。第一次搭乘警車的婦人不僅感到很新鮮，也是真正親身體驗到了什麼叫作「人民褓姆」。

這名66歲的吳姓婦人提領大筆現金原來是為了裝修房屋，在確認並非遭到詐騙後，蘆竹分局外社派出所員警為了安全起見，當下決定以警車將他載送返回6公里外的住家。原本保持警覺，心情處於緊張狀態的吳姓婦人一聽員警這麼說，馬上就鬆了一口氣，安心的隨著員警步出郵局。

吳姓婦人搭乘警車，這還是頭一次，因此感覺到很新鮮，然而最重要的是，這次身懷鉅款坐在警車上直接受到員警保護的安全感，讓他真正體驗到了「人民褓姆」的意義與用心。

蘆竹分局提醒，警方護鈔服務完全免費，如有大筆現金存、提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫。

(中時 )