桃園市龍潭區一名78歲的張姓老翁，15日晚間開車到大園埔心地區訪友，返程途中因身體不適到公園裡休息，卻忘了將車鑰匙拔下，巡邏員警發現後協助將車鑰匙帶回保管，並通知老翁前來派出所領回，防止一起可能發生的汽車竊案。

大園警分局埔心派出所巡佐許浩哲、警員王儒瀚，15日晚間巡邏行經大園埔心池公園附近時，發現一輛自小客車熄火停在路邊，車窗未關且閃著雙黃燈，車鑰匙也留在車內，卻不見駕駛人的身影。員警在現場等候片刻，擔心車輛放著不管會遭竊，於是先協助將車窗及車燈關上，並將車鑰匙帶回保管。

警方隨後與車主聯繫上，車主聽到是「大園分局埔心派出所」來電後愣了一下，表示該車是其公公所開，但公公剛才打電話回家，說他身體不適且人在埔心，家人還以為是楊梅的埔心地區，正開車前往楊梅接人，沒想到公公竟然是在大園埔心，會立即通知家人及公公到派出所會合。

張翁及其兒子隨後接連抵達派出所，張翁表示因身體突然不適，匆忙下車到公園裡休息透氣，一時疏忽才會忘了拔鑰匙。張翁兒子則說，幸好有接到警方的通知，否則現在可能還在楊梅埔心地區尋人，非常感謝警方的熱心幫忙。

(中時 )