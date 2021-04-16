新竹市政府積極打造舊城區光夜景，近日陸續點亮30多處古蹟與歷史建物，打造市區最美夜景，繼新竹州廳、新竹市美術館、新竹州圖、大同108等古蹟、歷建老屋點燈後，市定古蹟「專賣局新竹支局」15日晚間也重新點亮，透過夜晚光影變化，街區浪漫萬分。

市府指出，已有85年歷史的「專賣局新竹支局」（台灣菸酒公司新竹營業），建於日據時期，其是日籍建築師梅澤捨次郎所設計，他的作品還包含台北松菸、台南市美術館一館等。

而新竹營業所位於轉角處，圓弧立面搭配長形方窗，過去相當搶眼。無奈時代演進，新竹營業所掛上紅底白字招牌、周邊電線、各式指示牌，讓建築黯淡失去光彩。

為了重現建物美感，市府與台灣菸酒公司合作，卸除招牌讓外觀年代感統一，市府更推行周邊纜線地下化，經過兩年讓新竹營業所恢復往昔光彩，回復質樸古蹟原貌，也為舊城區新增一漫步好景點。

市府指出，為了打造舊城區光夜景，市府特別向交通部爭取1500萬元，在夜間點亮舊城區內30多處古蹟與歷史建物，不同於以往夜間打燈只為了步道的照明或牆面燈光，此次市府用燈光描繪出建物輪廓、透過光影變化展現建築特色，藉由點燈營造出浪漫氛圍。

市府城銷處表示，「專賣局新竹支局」點亮後，讓專賣局圓弧立面更加凸顯，另，建物兩旁從中央逐層升高，加上頂層「月眉窗框」，側面更展現樓面節節升高等細節，透過燈光，讓專賣局豎立在路口，顯得特別氣派、優雅。

光夜景工程目前已經完成專賣局新竹支局、新竹市孔廟、護城河、影博館、消防博物館，其餘4座包含新竹州廳、新竹州圖書館、新竹公園、美術館都將陸續施工中，預定6月中旬全部完成。

(中時 )