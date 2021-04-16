資金專法邁入第20個月，僅剩最後4個月時間。財政部統計，自2021年2月15日至4月14日止，資金專法最新單月申請案件數僅28件、申請匯回金額為37億元。

境外資金專法自2019年8月15日上路，累計至2021年4月14日，已有1,156件申請案，申請匯回金額為2,409億元，其中有1,090案、約2,325億元資金實際匯回台灣，按匯回金額而言，約四成為個人、六成為企業。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（資金專法）為2019年8月15日上路、為期兩年。台商首年適用8％稅率、第二年適用10％稅率，若申請實質投資，可再核退半數稅款，稅率可降為4％、5％。

目前匯回資金有1/3金額申請投入實質投資，實質投資金額達847.5億元，其中13億元為間接投資、834.5億元為直接投資。

經濟部統計，實質投資多為台商企業回流擴廠、投資設備與技術，以電子資訊業占33.6％、284.8億元最多，單月約增加26.8億元為主要成長動能。民生化工業185.1億元居次（21.8％），單月約增加23.4億元。

金屬機電業175.1億元居第三（20.7％），單月僅增加1.7億元。其他業別合計約189.5億元（約22.4％），間接投資為13億元、占1.5％。

在規模方面，1億元以下共有172案居冠、1億～10億元有126案居次，逾10億元案件則有18案。

以地區分布狀況而言，北部投資案約48％、中部地區約28％，南部為17％，東部與跨區域合計7％。

(工商 )