台中市實施「供5停2」分區限水進入第二周，市長盧秀燕今（16）日出席自來水延管路面復平計畫—大安區福興里開工祈福典禮時表示，旱災可能還會持續一段時間，許多水庫都快沒水，因此市府積極協助台灣自來水公司發掘水源，包括盤點建築工地產生的地下水及原先封閉不用的水井，並與中央合作在中央公園新鑿水井，這三個管道的水源經淨化後，將可作民生自來水使用，盼共同度過旱災難關。

盧秀燕今日出席自來水延管路面復平計畫—大安區福興里開工祈福典禮，媒體關心旱災持續，台中市是否再盤整一些水源。

盧秀燕表示，台中市地下水資源尚屬豐沛，工地於開發建設當中地下水會不停湧出，是非常珍貴的水資源，市府已盤點65處工地，協助水公司再利用新建建築工地地下水，經水公司檢測，「勤美之森」建案及「老佛爺」建案的地下水水質良好，淨化後可納入鄰近自來水管系統再利用。

此外，還有一些水井因當時政府不主張使用地下水，從過去至今封閉不用，日前也盤點出來，提供自來水公司檢測水質，如水質良好、水量豐沛，淨化後也可作為民生自來水使用。

盧秀燕也提到，市府與中央合作規劃於中央公園開鑿12口民生用水井，目前已完成第一口觀測井，經檢測水質良好，可提供自來水公司淨化轉換成民生自來水，中央地方攜手合作，度過旱災難關。

針對中央公園鑿井進度，建設局長陳大田表示，第一口觀測井已經完成，市府會持續開鑿其餘11口井，根據水利署目前進度，預計在4月底前可全數鑿井完成，後續配合進一步檢測數據，預計5月可全數加入供水行列。

有關外界關心中央公園開採水井會不會造成地層下陷？陳大田強調，經過水利署評估，中央公園開採水井不會產生地層下陷問題。

陳大田指出，除了中央公園之外，市府初步探測豐原葫蘆墩公園水量也很豐沛，後續會持續協助水利署進行公園綠地地下水質探測與採取，與中央共同抗旱，解決市民用水問題。

(工商 )