台北市政府前市政顧問劉嘉仁2019年因捲入騷擾案下台，前陣子又回鍋台北市聯合醫院，原先打算將他降調為祕書，結果1年後又復原職成總院長黃勝堅特助，據傳年薪頗高，引發柯市府「卡位亂象」一說。黃今也爆劉「確實被懲處」，劉則說懲處面向多，未來會專注帶領醫療團隊，不會參與政治活動。

台北市議會下午進行警政衛生部門質詢，議員梁文傑點名黃勝堅上台，先詢問劉的性騷擾案調查結果如何？是否有被懲處？黃勝堅則說，他非主責單位，但就他所知，劉確實有被考紀會懲處，梁便反問「說有被懲處又收容，不是矛盾嗎？」

梁文傑說，雖然外界謠傳劉薪資優渥，但實則不然，他原以為劉遭指控騷擾下台後，是因調查結果正常，才會復職以示清白。黃勝堅則說，劉被聘任是「唯才是用」，他能擔保劉絕對適任，但梁又反問「那是說柯文哲不唯才是用？」

議員簡舒培指出，性騷擾案無論有無成立都不該被公開，此事會曝光就是因劉無法做好原職，才會黯然下台，結果現在又回鍋當助理，不到1年又升官當特助，引發院內不滿，甚至指控劉頤指氣使、囂張跋扈，可見該員根本不稱職。

簡舒培說，擔任特助與助理，可動員的資源和指揮的權力差很多，黃勝堅不該因柯市府只剩最後1年多任期，才安排柯的心腹任要職，「整個城市都變成柯文哲的遊樂場」，院內對該員回任有所齲語，建議該單位重新思考人事案是否適切，別讓劉繼續囂張下去。

黃勝堅也澄清，劉嘉仁在職等、薪水及獎金上都未升官，他也擔保劉嘉仁相當適任，因此人事案並無不妥。

議員許淑華則點名劉嘉仁上台，要求他對調查結果講明白，並承諾未來不會參與政治活動。劉嘉仁回應，事情已過一年半，不論懲處結果為何，但懲處面向有很多，他會秉持做事原則繼續努力，好好帶領醫療團隊，保證不會再參與政治活動。

(中時 )