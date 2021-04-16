台灣連鎖加盟展高雄場16日起一連4天在高雄展覽館登場，年產值上看20多億元。（柯宗緯攝）

從南投發跡的TEA TOP第一味，看好高雄商業發展，預計在開拓3至5家店。（柯宗緯攝）

台灣連鎖加盟創業大展高雄展16日起在高雄展覽館登場，展出近250格攤位，餐飲與非餐飲，比例約為7比3。其中，後疫情時代來臨，微型無人商店備受關注；4天人潮可望破10萬人，帶動1萬個就業機會、創造20多億產值。

台灣連鎖加盟策進協會理事長吳永強指出，2011年起加盟展在高雄舉辦，這次參展廠商包羅萬象，有最夯的無人商店、自動超市、各式無人機台、手搖飲、火鍋及早午餐加盟體系，預料可為高雄創造1500個店家。

經發局副局長高鎮遠表示，高雄市1年產值4.8兆元，就業人口135萬，其中有6成是服務業。去年10月開始，高雄零售業銷售額，呈現成長態勢，連鎖加盟也形成新零售的商業模式，創造人潮及錢潮。

早午餐店方面進入戰國時代，各家業者推出創意料理，更拉長營業時段來增加坪效比，推出最低加盟10萬元，甚至還推出貸款0利率方案。

手搖飲市場則是兵家必爭之地，其中來自南投的TEA TOP第一味，在高雄只有富國與六合兩家店。創辦人楊國珍指出，每間店平均月收36萬元，看好高雄商業發展，預計開拓3至5家店，這次推出188萬元加盟特惠。

另外，隨著5G時代來臨，首度展出RFID自助冷藏超市、自動軌道售貨機、冰淇淋手臂等微型無人商店，以及針對節省人力推出的智慧萬能蒸烤箱、自動結帳、智慧洗烘店等開店設備。

(中時 )