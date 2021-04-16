衛福部善款運用引發疑慮，名嘴溫朗東卻在網路指新北市統籌分配的17億元八仙塵暴善款，僅給罹難者每人100萬的慰問金。新北市長侯友宜16日受訪表示，八仙塵爆善款專款專用，管理委員會21人由專家學者、社福醫療、公益團體、捐款人與政府人員組成，委員會便當都不是善款支出，全數用在被害人身上，「資料看清楚，以免引誤會」。

侯友宜說，從頭到尾八仙塵爆善款運用都公開透明，相關資訊網路上都找得到，搞錯了可以體諒，所有善款有管理委員會管理，21名委員其中受害者及其家屬代表委員7人、專家學者、社福醫療、公益團體之代表委員6人、捐款人代表委員1人與政府代表委員 7 人。

侯友宜說，所有善款都是用於受害者撫慰金、急性醫療、重建與經濟生活輔助，管理委員會開會便當錢都不用善款支出，都很清楚，大家可以去了解。

新北市社會局補充，「八仙粉塵氣爆救助專案」到3月止一般捐款收入18億4034萬1628元，捐款已支出18億3444萬1692元、指定支出523萬9600元，尚可運用捐款為66萬336元。

社會局說，社會局官網「公開資訊」裡，有「八仙粉塵氣爆捐款專案資訊」，內容包含善款運用、實施計畫、善款管理委員會等詳盡資訊，手機上網即可看得一清二楚，

(中時 )