美國國會眾議員西西里尼（David Cicilline）辦公室周四發布聲明，宣布眾議院司法委員會已經正式通過一項指控大型科技公司收購或壓垮小型公司的報告。

眾議院司法委員會以24票對17票通過該報告。經過馬拉松式的兩黨聽證會，這份長達400頁的工作人員報告在獲得批准後將成為正式的委員會報告，並將做為約束Alphabet旗下谷歌、蘋果、亞馬遜和臉書等科技巨頭之市場勢力的立法藍圖。

這些公司均否認有任何不當行為。

該報告在去年10月首度發布，是美國國會第一次對科技業進行此類的檢討。該報告提議大幅修改反托拉斯法，也提出數十個這些科技巨頭濫用市場力量的實例。

西西里尼在聲明中表示，亞馬遜、蘋果、谷歌和臉書在我們經濟的重要領域均掌控著壟斷權，這樣的壟斷時期必須結束，我期待制定出法案，以解決我們所提出的重大問題。

事實上，相關的第一項法案已經出鞘。由眾議員西西里尼和參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）所領導的兩黨議員團體，在今年3月提出一項法案，旨在讓新聞機構較容易與谷歌和臉書等平台進行集體談判。

此外，今年2月克羅布徹也在參議院提出一項更廣泛的法案，透過降低終止交易的門檻，並提供更多資金應付法律戰，來強化反托拉斯執法者阻擋合併案的能力。

(時報資訊)