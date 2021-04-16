衛福部長陳時中在3月19日宣布新冠肺炎疫苗於3月22日全面開打，台北市府發言人陳智菡當時在臉書發文指出，「衛福部突擊式宣布，讓北市衛生局措手不及」；對此，台北市議員簡舒培今質詢時詢問衛生局是否屬實，對此，衛生局長黃世傑表示，「我不知道為什麼他這樣講，衛生局都有準備。」讓簡舒培質疑，北市府發言人胡亂說，利用疫苗來政治操作。

簡舒培指出，衛福部3月12日就發文給各地區衛生局，還準備負責疫苗施打的醫院招開說明會，北市疫情小組，也在3月17日也針對新冠肺炎因應疫苗開打做說明，但發言人卻說沒準備；簡反問黃世傑，「你覺得我們的發言人發生什麼事？這個發言人是否在媒體事務組？

黃世傑說，他們都輪流來開會的；簡舒培反問，衛生局事後是否有向發言人通知發言不正確，北市衛生局是從頭到尾做好準備的；對此，黃世傑表示，我沒有跟他說，但他事後應該知道。

簡舒培痛批，北市衛生局準備好，卻因為一個發言人的發言搞得好像不知道在幹嘛，為了就是政治操作，簡還說，有議員提到市長不敢逆時中，但是發言人就是逆時中，你還不敢跟他說。

黃世傑說，我們有準備就好了；簡舒培痛斥，他代表的是市府發言人，當時第一批疫苗開打，北醫跟我說衛福部早就看過疫苗施打的流程，而大家都在辛苦做事，發言人卻胡亂說明，北市衛生局卻對他完全不敢發言。

簡舒培痛批，發言人在發言之前不用先調查嗎？說衛生局毫無準備，都不生氣，你的同仁不會很委屈嗎？

(中時 )