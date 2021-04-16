新營文化中心「史前動物出遊趣」特展即日起至5月2日免費參觀。(台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真)

由文化部文資局、國立台灣史前文化博物館及台南市文化局合辦的「史前動物出遊趣」特展，即日起至5月2日巡迴至台南新營文化中心，在第3畫廊免費展出，歡迎大小朋友跟著史前動物一起出遊，翻轉考古艱澀生硬的刻板印象。

南科考古館表示，新營文化中心「史前動物出遊趣」特展分成4大主題，「動物與環境」、「人與動物」、「消逝的動物」及「動物遺留研究」，以現生標本、複製、模型等展出南科考古館史前陸地及海洋動物。

陸地動物包含台灣第一狗、穿山甲、豬、鹿、果子狸，海洋生物則有魚骨標本如笛鯛、星雞魚、黑鯛、尖吻鱸、灰鯖鮫口部、貝類標本如長尾鳥蛤、硨磲貝、滿月蛤、萬寶螺赤旋香螺等，並推出3座多媒體互動裝置，介紹史前人的工具百寶袋、史前動物故事屋、考古紀錄等讓觀眾親自體驗操作。

南科考古館主任田詩涵表示，透過南科出土的遺址動物遺留，可顯示當時住民與動物的相互關係，推知當時生態環境概況。豐富的動物出土遺留，呈現南科這塊土地上，五千年文化活動繽紛，從探索、動物遺留可發現各時代人類與自然環境的共生智慧，呈現這塊土地健康與豐沛的面目。

此次展覽透過多元設計方式，讓大小朋友以趣味親切方式親近台灣史前文化，進而激發民眾珍惜自然環境、珍愛土地的情感，歡迎一起來體驗及學習台灣史前文化。

(中時 )