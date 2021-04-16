男客人大鬧專櫃強買櫃姐制服 目擊者傻眼：想玩角色扮演？（取自目擊者拍攝影片）

1名網友到知名百貨公司的保養品專櫃上，先是買了商品後，接著竟要求買櫃姐的制服，被拒絕後就開始大鬧現場，最後鬧到警方到場處理，他還拿出手機錄影大罵「差勁的服務態度」、「浪費警力」，讓現場人員相當無奈；目擊者也公開當時偷錄的影片，直說「是制服癖嗎？想玩角色扮演是不是？」

當時1名目擊者在臉書「爆料公社」發文表示，1名男顧客在某知名保養品牌的專櫃上說要買專櫃人員的制服，但對方回應沒有販售，他因此發飆當眾狂吼，對方之後受不了請來警察協助處理，但他仍不悅地不斷大喊對方服務態度不佳，讓原PO傻眼表示「為何一定要強迫人家賣他？是想要角色扮演是不是？」

根據目擊者拍下的影片，影片中該百貨公司專櫃聚集多名員警、工作人員，而１名男子則不斷咆嘯，「我要投訴ＸＸ的服務人員對顧客態度不佳，所以叫警察來到底什麼事？浪費警力啦！」該男子拿出手機錄下百貨人員，一直說「這就是ＸＸ對待顧客，對於消費糾紛不懂得處理，對客戶不禮貌，就是叫警察來」；在場所有工作人員皆低著頭不發一語，看似非常無奈。

許多網友也留言說「他買制服要幹嘛？要給老婆角色扮演？」「第一次聽說要強買制服的，制服控嗎？」「晚點該不會又是媽媽出來：對不起我兒子平常不會這樣，是百貨公司帶壞他」、「兩位櫃姐心想，最近沒週年慶沒生意無聊，現在來了神經病」、「真不會做生意！就說買滿30萬化妝品，送你一套制服size任選」。

(中時新聞網)