花旗銀行美國總部15日決定出售包括台灣在內的13個市場消費金融業務，消息在全球市場快速渲染，花旗銀行現任職於這13個市場的相關員工對此十分擔心工作不保，有剛拿到花旗（台灣）MA（儲備幹部）甄選通過通知函的「未來花旗寶寶」，驚覺自己一夕之間從原本的人生雲端摔下，不僅有可能無法實踐夢想的花旗人，其它金控的MA甄選報名時間也都過了，更加擔心最後淪落今年無法進入金融業工作，到處向朋友、向網友打聽該如何處理？

MA計畫是金融集團培育年輕幹部的「直達車」，花旗台灣只向台、清、交等優等大學畢業生招募，之外就是歐美商管研究所碩士生，由金融機構董總座親自多次面談，進入銀行後也保證高薪資、特殊培訓和部門輪調，因此甄選過程十分競爭，甚至有年輕人把一整年時間空出來，只專心於準備甄選相關事宜。

花旗銀行公共事務部對此表示，集團才剛作出決定出售的宣布，根據其它併購或組織重整的案例，時間上都需要1至2年，已經接獲通知通過的MA，目前不會有任何變動。

花旗MA素有「花旗寶寶」雅號，歷年來花旗台灣董事長、總經理或部門主管多是各國的MA出身，更有許多花旗MA被其它金融機構「積極爭取」，捧上龐大的挖角聘金。對於即將進入花旗台灣的當期MA，有金融業者說，花旗這次的出售案很難，若不是花旗集團內部已有對象、採取快速快決作法，就會很需要時間實地查核（DD），準MA還是應該如期向花旗報到，待上一、兩年都能算成「鍍金」，接下來要跳糟、轉職都可期待更好的條件。

花旗員工、花旗MA會擔心自己的工作權，花旗人資部門對外招募卻從來沒有停止過，今（16）日還在人力銀行貼出新的徵才需求，有信用卡數位專案、信用卡行銷業務等，財富管理專員的需求更從未斷過，都是消費金融部門業務大好才能開缺，總行昨天的臨時起意讓台灣消金團隊也好心糾結。

(工商 )