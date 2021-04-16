有巢氏房屋根據實價登錄資料，統計2020年台中市屋齡5年以上中古屋交易的熱門路段，發現西屯區最受購屋民眾青睞，前10大熱門交易路段就囊括4名！其中，「國安一路」年成交205件，成為最熱門交易路段冠軍！第二名則是北屯區的「文心路四段」，以198件的成交量緊跟在後。

若是想買到低價區段，房價相對優惠第一名在西區的「三民路一段」，周邊每坪房價16.2萬元；而北屯區「北屯路」以每坪單價17.5萬元居次；北區「進化北路」則以每坪17.6萬元排名第三。

觀察台中去年前10大熱門交易路段，西屯區「國安一路」以年交易205件居冠，北屯區「文心路四段」、西屯區「西屯路二段」則以198件及142件位居二、三名。

永慶不動產中科國安加盟店長張雅婷表示，「國安一路」是工程師密集地，因為通勤便利，到中部科學園區只要5到10分鐘，吸引許多中科就業人口來此覓房，尤其以屋齡10年內的電梯大樓最受矚目，主要房型為兩房、三房含車位，總價落在900萬至1,200萬元。

而交易量第二名的「文心路四段」，擁有完整生活機能和交通建設。張雅婷指出，這裡不僅有捷運綠線、餐飲集團進駐，加上機捷特區和單元十二重劃區推案量大、住宅多，一直是台中市民心中的明星生活圈。

另外，交易量位居第三名的「西屯路二段」，則是受惠水湳經貿園區的建設利多帶動，加上鄰近逢甲商圈，在自住、收租市場中同時獲得青睞。

值得注意的是，「北屯路」是北屯區少數1字頭房價的路段，平均每坪單價為17.5萬元。張雅婷說，北屯路發展較早、屋齡相對較高，以屋齡30年左右的中古屋為主要交易類型，是北屯區價格相對親民的區域，近年吸引不少換屋族進駐。

不過，因周邊鄰近捷運綠線四維國小站、還有G0機捷特區等建設議題，未來若交通機能持續發展，有機會帶動每坪房價朝2字頭挺進。

(工商 )