王定宇歸仁與東區兩處立委服務處大門16日凌晨3時許同遭潑漆，還留下不雅字眼，王定宇未提告，警方仍依社會秩序維護法調查，國民黨副秘書長謝龍介認為政治人物可受公評，應該提告給社會真相，避免成為羅生門招致誤會。

王定宇與民進黨發言人顏若芳同居緋聞剛落幕，又疑似另生桃色風波，他在台南兩處服務處大門16日凌晨突遭人潑漆，甚至被寫下「幹人妻很爽嗎」不雅字眼，引發臆測，地方政壇更是議論紛紛，因當事人遲未提告，警方一度困擾無法使力，正式啟動調查。

台南市警1分局長方國璽表示，16日上午8時許接獲王定宇服務處通知，派員前往蒐證，雖未接獲提告，警方先依照社維法啟動調查，台南市刑大協助偵辦，已鎖定特定對象追捕中。

桃色事件一波未平一波又起，王定宇被潑漆寫汙辱性字眼，竟不提告，反令人納悶，正逢台南市議會開議，不少民代聞訊感到驚訝，但對此案笑而不答。

謝龍介認為整件事情有因就有果，「人家都說你欺負人妻了還不告？」。他提醒王定宇，若感覺委屈受汙辱，支持他趕快提告，讓真相藉由警方調查水落石出，不然變成羅生門，召致誤會更不好。

(中時 )