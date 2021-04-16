日本決定福島核廢水2年後將稀釋排入海中。(圖／路透社)

日本政府決定將福島電廠核廢水放流大海，駐日代表謝長廷日前在臉書發文，提到台灣原子能委員會承認核能廠的爐心冷卻水，也是排放入海，但排放前有稀釋到符合國際標準，而國民黨反核廢水排放的態度，很難義正詞嚴。對此，藥師林士峰今(16日)在臉書說，看談話內容，「我還以為我國的駐日代表是日本籍的。」

關於謝長廷的臉書發文，國民黨14日砲轟他袒護日本，甚至拿台灣核電廠為福島核電廠「墊背」，既可惡又無恥。林士峰16日則在臉書寫下，對於日本排放核廢水的舉動，周邊國家的反對聲浪也此起彼伏，像是南韓外交部還召見日本駐韓大使就日方決定表示嚴正抗議、大陸指責單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水「極其不負責任」，結果我國的駐日代表竟然聲稱台灣也這樣做。

林士峰指出，「對比中韓兩國的外交部，怎麼我國的駐日代表不但沒有站在國人這邊辯護，反而替日本說起話來了，看談話內容，還以為我國的駐日代表是日本籍的。」至於謝長廷說，如果真的一貫反對核廢水排放，必須走向非核政策，這是他多年的體驗，台日環保團體在這一點上基本上是一貫的，也就是反核也反對一切核廢水排放，日本福島的漁民擔憂的是這事件影響消費者不安。林認為，這個說法其實是偷換概念了，民眾希望享受核能帶來的便宜乾淨的能源，但是處理核廢料是各國科學家都會面臨的問題，難道你會因為無法處理燃媒發電造成的空氣汙染，就完全反對燃媒發電嗎？

最後，林士峰說，每一種發電方式都有各自的優缺點，不應該排斥任何一種發電方式，而務實的選擇對台灣較好的發電組合，對環境汙染造成的衝擊才會是比較小的。

(中時新聞網)