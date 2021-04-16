北市大同警分局日前獲報，轄內延平北路1家護膚店，疑似提供男客性服務，只要原價再加1000元，就可改做半套打手槍，14日晚警方前往取締，當場在1包廂內，發現34歲李姓男子，與57歲林姓大陸籍女子準備開始「按摩」，雖然兩人並未有猥褻行為，但林女身上帶著保險套，警訊後仍遭移送法辦。

李姓男子獲知對方年紀足足自己23歲時，驚訝地說不出話來，表示燈光昏暗，根本看不出實際年齡，但也強調他一進房間，對方就迫不及待拿出保險套，根本都還沒做就被查獲。

警方日前獲報，轄區有養生館暗藏春色，原本按摩1小時1000元，只要加價就可升級成半套性服務，14日晚前往延平北路的護膚店臨檢，在其中1間包廂查獲李、林兩人，兩人當時衣著完整，但林女正拿著保險套，經詢問後，李坦承「準備」要開始性服務。

警方偵訊後，依妨害風化罪將62歲莊姓負責人送辦，李男、林女則依違反社會秩序維護法進行裁罰。大同分局表示，針對色情不法業者，將持續擴大臨檢，強勢掃蕩，民眾若發現不法可立即向警方檢舉。

(中時 )