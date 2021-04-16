新北青年人口多達127萬人卻沒有青年主管機關，新北市議會不分藍綠都多次呼籲新北市府盡速成立；新北市長侯友宜16日市政報告時承諾，明年會正式成立，預計會有40人與綜合規畫、職涯諮詢、創意協助3大科，每年預算約1.3億，但詳細還要法制、財政與人事討論，會盡速向議會報告。

侯友宜說，新北市18到40歲青年共計有127萬人，佔新北人口3成，從在學、求職、創業到出社會，絕對是市府最重要負責的對象，希望讓青年在新北安居樂業。

侯友宜說，很多市民與議員關心成立專責青年局，他承諾將推動青年局，明年會正式成立， 大家群策群力，讓新北有最好發展未來。

新北市議員江怡臻詢問目前規劃內容，還有局長人選，侯友宜說，目前為止沒有特定人選，已交原有青年事務委員會籌備，初步規畫40人、3科規模，但一切研議中，目前財政還在規畫中， 初估1.3億億元，還在精算，不會擠壓到其他局處預算。

新北市議員張志豪說，感謝市長有聽到百萬年輕人心聲，但是本預算等相關內容要盡速規畫，還有青創基金、新創計畫等，可以多多向高雄與桃園取經。

新北市議員廖宜琨則說，其他成立青年局的縣市常會遇到垮局處業務障礙，希望新北青年事務局要是成立單一窗口，不要來到新北還要到其他局處，要把問題一次解決。

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(中時 )