位於新北市的雙和醫院今起攜手宜興診所，未來雙和醫院各專科醫師駐診，雙向轉診、轉檢，雙和醫院院長吳麥斯今天在開幕茶會表示，透過合作、垂直整合，將世界先進原來醫療技術，與人民有關都帶進蘆洲，照顧鄉民、從腦部、心臟到泌尿，甚至外表皮膚，幸福從內到外。

宜興診所院長高木榮說，在雙和醫院團隊加入後，優質的服務，將讓蘆洲民眾愈來愈幸福；幸福門診主任吳佳璋特別介紹幸福門診，不用吃藥，透過儀器進行療程，直接找回幸福。

這項合作讓民眾在地醫療即可體驗醫學中心級的醫療服務；若有進一步之醫療需求，蘆洲居民可經由64快速道路，20幾分鐘的車程即可到達雙和醫院，雙和醫院將作為整個大台北地區乃至於蘆洲居民的醫療後盾。

宜興診所現階段以內科、復健科為主要服務專科，並提供勞工體檢、健檢業務，由專任的家庭醫學科醫師進駐，為在地居民進行第一線的健康把關；因應蘆洲與鄰近五股區民眾對慢性心血管疾病照護的需求，雙和院特派駐一名專任心臟內科醫師提供每周四診的服務，現場並提供心電圖、心臟超音波檢查，以即時掌握民眾病況。

蘆洲區人口截至3月底約20.2萬人，密度高達2.72萬人/km²，在全國所有三級行政區之中，人口密度高居全國第二，以壯年人口(15-65歲)居多，佔75.51%，但老化指數達93.46%(資料來源：新北市政府民政局)。高齡化的社會，醫療需求日益增加，而蘆洲地區的醫療資源顯然不足。

未來無論於兒童、銀髮族、男性、女性都是宜興診所服務的對象，將陸續提供「孩童生長板評估」、「性福門診」、「輕醫美」等約診服務，以符合在地需求。

今天的開幕記者會，包括立法委員林淑芬、新北市議員李倩萍、李坤城、陳啟能等多人出席。

(中時新聞網)