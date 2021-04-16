台鐵太魯閣號出軌事故造成49死200餘人受傷，今天是事發第15天，花蓮地檢署今天偵查終結，除了李義祥與越南移工華文好之外，聯合大地工程監造李進福、張齊富財等2人，花檢也依過失致死罪嫌起訴，至於業主東新營造負責人則依違反政府採購法借牌、商業會計法等罪嫌起訴。

太魯閣偵結關鍵畫面曝光，李義祥開怪手拖車，移工阿好站邊坡。(王志偉翻攝)

檢方表示，將對李義祥求處過失致死、肇事逃逸定刑度最高徒刑。聯合大地監造主任李進福及衛生人員張齊富財四年以上有期徒刑；越南移工華文好3年以上有期徒刑。

本案偵辦過程中曾引發運安會與花蓮地檢署不同調，主任檢察官周芳怡說，雖然得知撞擊前曾有一人出現在鐵軌旁，不過畫面短暫並受限攝影角度、畫質，所以無法立即查明身份，之後檢察官勘驗案發現場車輛影像，鎖定一名外籍人士特徵，隨即指揮花蓮縣警局進行拘提，但他是逃逸移工，案發後行蹤不明，7日由警方拘提到案，訊問後立刻向法院聲請羈押禁見獲准，絕對沒有媒體報導進度緩慢、使被告等人有時間可以進行勾串等事。

周芳怡說，2日事發當天即成立專案小組，指揮警方全面清查現場，並傳喚可疑人物百餘人，2、4日也分別查扣列車行車記錄器、記憶卡、現場監視系統及民眾提供的相關畫面後，隨即交由運安會分析，同時也陸續掌握相關資料，包含李案發前後的通聯紀錄，並傳喚當天和李的聯繫者。

僅管取得許多民眾提供的相關影像，檢方也立即指揮警方全力清查、傳訊確認在場人員，不過到最後卻發現這些影像中的人，並非在場可疑人士，而是受傷旅客、目擊者，周坦言，行車紀錄器畫面不清楚、模糊，當下確實無法立刻查明當時在鐵軌旁者的身份，擔心波及無辜民眾，因此在取得運安會分析的資料後，仍希望先行查證、確認身份和他與案件的關係後，再來說明，確實有這樣的情形。

(中時新聞網)