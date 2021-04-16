日本海事協會IoS-OP聯盟16日在台北舉辦“IoS-OP台灣研討會”。台灣海運界人士有大約100名專業人士出席，日本相關企業亦將參與此次活動，該聯盟成員介紹了共享船舶物聯網數據的規則和框架，其中包含了數據所有權和各公司的數位解決方案。

IoS-OP是一個全球性共享平台，可在造船業者、製造商以及相關服務供應商之間，共享船舶航行數據，而不會損害數據提供商的利益。 該構想是由船舶數據中心（ShipDC）在會員組織“ IoS-OP聯盟”的監督下推動的。

在日本育成的IoS-OP，近來由於其獨特且具實用性的平台功能（收集、流通和活用船舶運行的數據）而吸引了業界的關注。 在研討會上，聯盟成員代表 Mitsui O.S.K. Lines，Ltd.（MOL）、ShipDC、NYK Line、Nihon Shipyard Co.，Ltd.、Japan Weather Association（日本氣象協會），Sunflame Co.，Ltd.，Japan Engine Corporation，BEMAC和ClassNK等都具體描述了由數據驅動的數位活動。

IoS-OP聯盟主席Koshigozu Kawagoe（川越美一）（Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.技術顧問）表示：「 IoS-OP聯盟，由航運公司，造船廠和船用設備商等用戶主導的計劃，主要是由日本公司發起的，但實際上並沒有國籍要求。只要遵守規則，任何國家的會員都會受到歡迎。我強烈希望這次研討會可以促成台灣海運界專業人士與聯盟成員之間的合作機會。」

IoS-OP聯盟秘書長Yasuo Tanaka（田中康夫）（MTI Co.，Ltd / NYK Line高級研究員）表示，“ 隨著數位化的發展，海事產業的視覺化也正迅速地推進，例如《波塞冬原則》和《海上貨運憲章》。 在這種情況下，我們認為重要的是與全球分享數據處理規則，這將鼓勵數據分配並讓每個人享受其利益。IoS-OP如果有台灣業者的參與，我相信將為未來的產業發展做出顯著貢獻。”

ShipDC池田社長表示；「很高興能在台灣舉行由IoS-OP聯盟主辦的首次海外研討會，感謝各位的參加。從今天到5月底，我們將提供線上研討會，其中包含今天的研討會內容以及每個企業會員提供的解決方案，希望台灣海運界人士也能多多參考。」

「此外，今年是東日本大地震十週年。包括我本人在內，所有日本人都非常感謝地震發生時台灣人的大力支援。本次研討會是以線上方式舉辦，希望新冠肺炎疫情能盡快穩定下來，讓我們能夠自由往返日台，當面交換意見。」

(工商 )