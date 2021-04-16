水情嚴峻，今天水情會議(中央旱災應中心)再度召開，會前經濟部長王美花宣示，新竹還不會進入紅燈「分區供水」，但工業用水節水比例須從11％再提升至13％。而為了讓苗中「供5停2」維持，不進入下一階段限水，她也強調已規劃三管道多找水，包括從台中2建案工地取水、中油鑽探人員於鯉魚潭鑿3口深水井，以及抗旱水井增到88口，合計可日多17.8萬噸用水，協助中部度過難關。

王美花表示，4月降雨還是不理想，水情比較嚴峻，所以會從多節水、多調水、多找水三方向來做。

她指出，目前中部供5停2，經兩輪(兩周)來看效果很好，都有達到節水15％。至於新竹地區，初步看來不會轉紅燈，但工業用水要從節水11％提升到13％，大力節水。高雄部分，暫時維持減量供水橙燈，會看現有伏流水、增加水井方式去調度，5月是否進入紅燈，則要看氣象狀況。

對於三個找水管道，她說明，第一是台中有兩個建案工地，湧出來的水經檢測水質非常好，已請廠商來做過濾設備，打算把水取出來檢驗合格後打到自來水系統，這一天就可取4.8萬噸，相當20萬人一天用水量。

第二點是台中地形為軟礫石，石頭間有豐沛水源，台中抗旱水井本只有25口，預計4月底至5月初，可以打到88口，相當多11.5萬噸水，能供50萬人使用。

經濟部最後也想到國營事業中油，王美花表示，中油有鑽探專家，因此請工程人員協助，拿出三個設備在鯉魚潭比較深的地方挖3口深水井，每口可有5000噸。預計4月底以前完成，合計每天出水量1.5萬噸。

王美花強調，這些開發工作內部同仁本說是要2個月才能完成，但就是把當時做口罩精神拿出來，壓縮在最短時間內，才能於兩周內提出。

(中時 )