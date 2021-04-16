新冠肺炎疫情讓世界運作模式重組，觀光旅遊業首當其衝，長年深耕觀光產業的日暉國際渡假村董事長鄭越才今（16日）發布一封給政府的信，文中指出台灣對抗新冠肺炎疫情的成績有目共睹，但政府不應自得其滿而怠慢，鄭越才提到，像近日太魯閣號出軌釀49死的慘劇攤在全世界眼前，令人震驚，更顯示台灣政府部門管理水平有極大不足。

鄭越才指出，就觀光產業來看，去年底交通部力推觀光局升格為「觀光署」，喊出要落實「觀光立國」、「觀光主流化」的發展願景，讓台灣從防疫大國變成觀光大國，前瞻規劃從創新轉型、資源整合、數位觀光到終極目標的「佈局國際，放眼全球」，一系列規劃藍圖看來令人引頸期待，但國內現在卻面臨「缺水」、「缺電」又「缺工」等問題，尤其「缺水」情況嚴峻，更是台灣當下難題，應趁早解決才是關鍵。

而在經濟面上，雖台灣2020年的總出口值，靠著半導體晶片產業，創下3450億美元的新高，但美、日2國元首開始憂慮太過仰賴台灣供應鏈，並才在本月舉辦的高峰會上討論因應之道，加上英特爾(Intel)近日也宣布將在美國興建晶片工廠，盼重掌全球3分之1的晶片產能，這對台積電來說將成為一大打擊，鄭越才認為，台灣太過仰賴晶片製造業並不是一件好事，有必要讓經濟發展更加多元化。

鄭越才最後也再次呼籲，政府切勿沉溺在防疫有成的喜悅之中，應未雨綢繆，試著修補更重要的經濟、產業競爭力等問題，才能讓台灣涅槃重生，在國際解封的後疫時代，展現真正價值。

日暉國際渡假村董事長鄭越才今（16日）發布一封給政府的信。（日暉國際渡假村提供）

(中時 )