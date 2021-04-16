台灣面臨缺水、缺電雙危機，核能存廢問題成民眾爭論焦點。高雄科技大學海洋環境工程系暨研究所教授沈建全表示，台灣雖先天資源缺乏，但靠後天努力仍握有一些本錢，缺水缺電都是短暫的，無阻台灣打造「科技矽島」的夢想。但沈也直言，台灣「不可能」不要核電又要空氣清新，台灣能源政策都是被政治、選票所耽誤。

沈建全今日（16）接受香港媒體《中評社》訪問坦言，世界上其實沒有任何能源可兼具便宜、無污染、普及且人類能完全掌控的優勢，故台灣在能源認知方面必須再進步，台灣不可能不要核電又要空氣清新，台灣很多能源政策一旦扯到政治、選票，就變得無法好好討論，像深澳火力電廠因為輿論與政治考量而暫停，真的滿可惜的。

針對台灣缺水問題，沈建全表示，這是暫時性問題，等6月汛期一來應可緩解，在此之前政府要想辦法鑿井，南台灣底下有很多伏流水，這些水可以當救命之用，待下次雨季來臨再把這些鑿井封存，以備未來不時之需。

針對台積電與科學園區缺電問題，沈建全表示，台灣既然把台積電視為「金雞母」、「護國神山」，政府就應全力投入資源協助解決相關用度問題，讓半導體產業能把握後疫情時代擴大全球市佔率，進一步提升台灣的經濟戰略影響力，否則關鍵時刻機不可失。

談到核能發電，沈建全指出，核能發電確實是當代最便宜的發電方式，但核廢料卻是人類至今難以解決的難題；台灣久旱未雨沒有水力發電的條件，風力與太陽能則更看天吃飯，人類無法掌控，故產出的效能及不穩定。沈強調，台灣嘉義以北、桃園以南是不錯的風場，確實適合發展風力發電，但風力發電的前期建置成本甚高，要回收需要很長的時間。

(中時新聞網)