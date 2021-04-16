新北市林口牛場爆發牛結節確診案例，行政院長蘇貞昌16日中午前往農委會家畜衛生試驗所，視察牛結節疹防治情形表示，他要求中央各部會防堵疫情全員動起來，交通部聯絡國外包機採購疫苗，也要求環保署消毒八里港，因為牛節結疹在林口爆發，肯定是有病媒蚊從台北港坐船入台。

蘇貞昌表示，國內現有的疫苗有4.5萬劑，同時也向國外緊急採購18萬劑的疫苗，目前疫苗正在南非機場，他要求交通部積極處理疫苗，後續運送都需專車專案辦理，由警車開道緊急送抵全國各地牧場。

蘇貞昌表示，新北市林口養牛場爆發牛結節疹，因接近台北港，病媒蚊蠅一定是從台北港船隻入台，他要求環保署等進行消毒。此外，他也命中央、地方政府緊急採購捕蚊燈，送給全國各地牧場並要求掛起來，未來疫情過了一樣可以使用。

蘇貞昌說，他肯定農委會、全台獸醫系教授和學生共同防疫辛勞，呼籲國人可以放心，並給政府多點支持，大家一起把台灣守好，守護國人健康及產業發展。

【LIVE直播】本島牛場爆發「牛結節疹」疫情 農委會召開緊急記者會

(中時 )