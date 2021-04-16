新北市林口牛場爆發牛結節確診案例，行政院長蘇貞昌16日中午前往農委會家畜衛生試驗所，視察牛結節疹防治情形表示，他要求中央各部會防堵疫情全員動起來，交通部聯絡國外包機採購疫苗，也要求環保署消毒八里港，因為牛節結疹在林口爆發，肯定是有病媒蚊從台北港坐船入台。
蘇貞昌表示，國內現有的疫苗有4.5萬劑，同時也向國外緊急採購18萬劑的疫苗，目前疫苗正在南非機場，他要求交通部積極處理疫苗，後續運送都需專車專案辦理，由警車開道緊急送抵全國各地牧場。
蘇貞昌表示，新北市林口養牛場爆發牛結節疹，因接近台北港，病媒蚊蠅一定是從台北港船隻入台，他要求環保署等進行消毒。此外，他也命中央、地方政府緊急採購捕蚊燈，送給全國各地牧場並要求掛起來，未來疫情過了一樣可以使用。
蘇貞昌說，他肯定農委會、全台獸醫系教授和學生共同防疫辛勞，呼籲國人可以放心，並給政府多點支持，大家一起把台灣守好，守護國人健康及產業發展。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。