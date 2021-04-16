歷時9天8夜的大甲媽遶境即將返抵大甲鎮瀾宮，民進黨新竹市黨部首開先例，全程派員參與，身兼黨部主委的新竹市議員陳建名也專程南下西螺，親自替大甲媽扶鸞，祈求國家風調雨順、國泰民安、新竹市民安居樂業。

陳建名是在忙完行程於深夜趕赴雲林，追隨大甲媽的腳步，同時也為辛苦跟隨遶境的同仁獻上補給品以及換洗衣物。他說，大甲媽遶境進香已是「國家重要民俗」，也是世界知名的宗教盛事，去年因受新冠肺炎疫情的影響，廟方精簡繞境規模，但今年台灣疫情控制得宜，數萬信眾跟隨大甲媽進行遶境進香，民進黨新竹市黨部也派員全程參與這趟祈福進香活動。

凌晨時分，陳建名與同仁跟著大甲媽一起走過西螺大橋，並在路程中有幸參與扶鸞的工作，一路上黨部同仁也與他分享著這幾天陪著媽祖進香的人生體驗。

看著同仁手上拿著綁滿平安符的進香旗，他也能深刻感受到同仁在這趟旅程所親身體驗到的豐富記憶，不論是沿路上熱情信徒所奉獻的補給食物，家家戶戶設香案祭拜媽祖的虔誠，亦或是爸爸帶著年幼的孩子或坐或躺，在宮廟大殿小睡片刻，在在顯示媽祖信仰在人民心中所帶來的安定感。

陳建名說，媽祖婆一定可以感受到台灣人的團結，還有互相幫助的熱情，秉持這樣的團結精神，未來不論是遇到什麼樣的困難，台灣人攜手面對，一定可以過關。

他指出，在這9天8夜的遶境行程當中，新竹市黨部特別安排同仁全程參與活動，也是民進黨全國地方黨部首創，第1次全程參與大甲媽的祈福遶境。

近兩年世界各國都正逢肺炎疫情的威脅，而台灣在蔡英文政府的帶領之下，防疫有成，讓人民能夠恢復正常生活，也才能夠如期來舉辦大甲媽遶境活動，市黨部這次參與遶境活動，除了向天上聖母虔誠祈求天下無災、國泰民安，也盼上蒼天降甘霖，為台灣早日解除旱象，為新竹市民祈福與祈求平安。

(中時 )