有關4/16日某媒體報導「造艦鋼料供不應求 國安系統『關切』中鋼」新聞內容，中鋼公司嚴正澄清說明如下：

中鋼公司對於國艦國造及潛艦國造所用鋼板，一向是配合政府的國防自主政策，優先全力支持供應國防用料。潛艦國造工程所需鋼料，中鋼公司完全配合台船公司的用料需求，全量接單排程生產，未有供料不及、生產進度延遲之事實。中鋼公司強調，絕不會為了利潤考量而影響生產國防用鋼的接單及供料，更無國安單位出面協調中鋼供料之情事。

另，台船公司15日亦針對報導內容澄清與事實不符，目前中鋼公司供應潛艦用船殼鋼板，皆可滿足台船生產所需。

中鋼公司再次強調，為全力配合政府的國防自主政策，不僅已強化中鋼鋼板工場生產設備，更投入大量研發資源，結合創新的冶金設計與製程技術，提升國防用鋼的產製能力，包括完成潛艦用鋼產品開發。中鋼公司將持續貫徹支持國防用料自主政策，全力滿足潛艦國造及國艦國造的特殊用鋼需求。中鋼公司並藉此澄清說明機會，感謝新聞媒體與社會大眾的關心。

(工商 )