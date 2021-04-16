大甲媽即將回鑾，清水警分局呼籲信眾及陣頭勿燃鞭炮，讓媽祖溫柔慈悲之心發揚光大。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲媽即將回鑾，清水警分局呼籲信眾及陣頭勿燃鞭炮，讓媽祖溫柔慈悲之心發揚光大。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲媽9天8夜遶境進香熱血之旅將進入尾聲，預計17日中午過後抵達沙鹿區沙田路與向上路口處，並於晚間駐駕清水朝興宮。由於明天適逢假日，將湧入大量車潮及信眾，台中市清水警分局呼籲信眾及陣頭勿燃鞭炮，讓媽祖溫柔慈悲之心發揚光大，也讓這場世界三大宗教盛事之一的文化活動水準獲提升。

清水警分局表示，大甲媽祖鑾轎進入沙鹿區後，自沙田路與向上路口起至台灣大道與中山路口、中山路與成功東街口起至中山路(勞工育樂活動中心前)、中山路(勞工育樂活動中心前)起至清水區中山路與中正街口、清水區中山路與鎮南街口起至中山路與高美路口止、中山路與中華路口起至中山路與中華北路口止，將實施調撥車道，實施交管調撥車道，管制時間於17日自12時至20時止，分流沙田路北上車流改道向上路、中華路(外環道)紓解車潮。

為因應大量人(車)潮湧入，維護轄區道路交通安全與暢通，清水警分局將視車流狀況彈性實施交通管制。鑾轎17日晚間進入清水區中山路至朝興宮駐駕，北上維持內線1車道供一般車輛通行。

另外，18日清晨，大甲媽祖鑾轎自清水朝興宮預計將於清晨起駕，清水警分局將於清水區中山路與中華路口起至中華北路、中山路口沿線南下實施調撥車道，管制時間自上午5時至12時，以疏解車流。

清水警分局指出，大甲媽17日回鑾台中時，事前約制各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件。本次大甲媽回鑾勤務，清水警分局將布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎安全，警方將加強蒐證錄影，遇有衝突即刻制止並依法逮人送辦，呼籲各陣頭宮廟勿以身試法，執法絕不手軟。

(中時 )