F1世界冠軍漢米爾頓(Lewis Hamilton)在社群上呼籲他的粉絲們「停止吃肉」，想當然他是個素食主義者，他近期在Instagram發表了一篇標題為《屠宰場工人自白》的文章 。文章寫道：「對他們而言，死亡和痛苦的麻木是生存必需品，屠宰場的情绪只能壓抑，你不允許表現出軟弱的一面。」這篇文章還透露許多工人都是移民的，他們英文不好，即使想談論自己的感受也無法尋求幫助。「許多工人主要來自東歐，他們英文不夠好，如果他們在掙扎中，他們無法尋求幫助。」

'Those of you that eat #meat, please take a moment to think' 🌱@LewisHamilton https://t.co/OXa46jSaIO — Plant Based News (@PlantBasedNews) April 15, 2021

他還告訴他的2180萬粉絲們：「在英國，每個月有一億隻動物被殺害，那些在吃肉的人們，請花點時間好好思考一下，請停止吃肉，我們必須結束這場可怕的暴行！」而這已不是漢米爾頓第一次利用他的社群平台來為動物爭權，就在去年，他上傳了一些動物被困在籠子裡的照片。「若你被關在家裡，也許能感受到牠門被囚禁的感受，牠們生命被剝奪了。今後大家都別去動物園或馬戲團！」

這位超級車手一共囊括了2008、2014、2015、2017、2018、2019、2020年的F1世界冠軍，還在2017年獲得年度卓越運動獎最佳車手，去年獲得勞倫斯世界體育獎年度最佳運動員獎，而他在2020年12月1日也受到了新冠肺炎的威脅，當時他不幸確診，好在後來並無大礙，目前36歲的他將繼續他的輝煌車手生涯。

(中時新聞網)